В одному з районів Одеси рятували немовля, якого закрив у квартирі п'яний татусь

Подія трапилася ввечері 12 жовтня на вулиці Космонавтів, 25. Про це інформують у прес-службі регіонального управління ДСНС, передає Рoliteka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

За словами рятувальників, чоловік в стані алкогольного сп'яніння закрився в квартирі з двомісячною дитиною і заснув.

Спочатку для порятунку малюка викликали поліцейських, а ті, в свою чергу, звернулися за допомогою до співробітників ДСНС.

Рятувальникам довелося відкривати двері за допомогою бензорізу.

На щастя, все обійшлося і дитину передали матері.

У ДСНС закликали батьків, не залишати дітей без нагляду, дбати про їхню безпеку та дотримуватися правил безпечної поведінки в побуті.

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Подробицями поділилася на сторінках соцмереж керівник служби у справах дітей Юлія Нікандрова.

Вона розповіла, що в райвідділ поліції прийшов чоловік разом з однорічним хлопчиком.

«За його словами, він-колишній співмешканець матері дитини. Жінка залишила сина "ненадовго", а потім просто перестала виходити на зв'язок", — повідомила Нікандрова.

Чоловік звернутися в поліцію. Співробітники Служби у справах дітей додзвонилися до матері хлопчика. Їй повідомили, що дитина у відділенні поліції і ситуація серйозна.

"На що бездоганний жіночий голос повідомив в трубку:" я дуже зайнята. Сьогодні не можу. Можливо завтра", - сказала Нікандрова.

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