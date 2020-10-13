В одному з районів Одеси рятували немовля, якого закрив у квартирі п'яний татусь
Подія трапилася ввечері 12 жовтня на вулиці Космонавтів, 25. Про це інформують у прес-службі регіонального управління ДСНС, передає Рoliteka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
За словами рятувальників, чоловік в стані алкогольного сп'яніння закрився в квартирі з двомісячною дитиною і заснув.
Спочатку для порятунку малюка викликали поліцейських, а ті, в свою чергу, звернулися за допомогою до співробітників ДСНС.
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Рятувальникам довелося відкривати двері за допомогою бензорізу.
На щастя, все обійшлося і дитину передали матері.
У ДСНС закликали батьків, не залишати дітей без нагляду, дбати про їхню безпеку та дотримуватися правил безпечної поведінки в побуті.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі недолуга мати кинула напризволяще однорічну дитину.
Подробицями поділилася на сторінках соцмереж керівник служби у справах дітей Юлія Нікандрова.
Вона розповіла, що в райвідділ поліції прийшов чоловік разом з однорічним хлопчиком.
«За його словами, він-колишній співмешканець матері дитини. Жінка залишила сина "ненадовго", а потім просто перестала виходити на зв'язок", — повідомила Нікандрова.
Чоловік звернутися в поліцію. Співробітники Служби у справах дітей додзвонилися до матері хлопчика. Їй повідомили, що дитина у відділенні поліції і ситуація серйозна.
"На що бездоганний жіночий голос повідомив в трубку:" я дуже зайнята. Сьогодні не можу. Можливо завтра", - сказала Нікандрова.
Нагадаємо, що горе-мати кинула 3-річну дитину напризволяще в Одесі: малюк знайшов спосіб, як вижити
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