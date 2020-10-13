На сміттєзвалищі під Одесою виявили величезну кількість нарковмісних препаратів
Підтверджуючі кадри розмістила Державна екологічна інспекція в Одеській області на сторінках соцмереж, передає Рoliteka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Зокрема, в лісосмузі села Великий Дальник Біляївського району виявили велику кількість упаковок медичного препарату"Кофекс".
На місце виїхала слідчо-оперативна група.
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В результаті було встановлено, що препарат виявився простроченим - їх термін придатності закінчився в 2014 році.
Зазначимо, що "Кофекс" – це сироп від кашлю, який з 2018 року зник з продажу за рішенням Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками.
Треба сказати, що "Кофекс" широко використовувався у накркозалежних людей через вміст в ньому кодеїну.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі вже протягом шести років лежить стихійне звалище побутових відходів.
За словами місцевих жителів, з 2014 року за адресою 1-й травневий провулок утворилося масове звалище побутових і непобутових відходів.
"Це величезна ділянка, яка завалюється різним сміттям не тільки жителями прилеглих будинків, але і привозиться іншими жителями Одеси. За стільки років це звалище перетворилося на смердючі гори гниючих відходів, по яких бігають щури, собаки. Сміття підходить вже під вікна сусідніх будинків", - повідомляють вони.
Нагадаємо, що тонни сміття біля річки Дунай: одеситам показали, що відбувається на в'їзді в "українську Венецію", відео
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