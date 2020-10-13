На сміттєзвалищі під Одесою виявили величезну кількість нарковмісних препаратів

Підтверджуючі кадри розмістила Державна екологічна інспекція в Одеській області на сторінках соцмереж, передає Рoliteka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Зокрема, в лісосмузі села Великий Дальник Біляївського району виявили велику кількість упаковок медичного препарату"Кофекс".

На місце виїхала слідчо-оперативна група.

В результаті було встановлено, що препарат виявився простроченим - їх термін придатності закінчився в 2014 році.



Зазначимо, що "Кофекс" – це сироп від кашлю, який з 2018 року зник з продажу за рішенням Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками.

Треба сказати, що "Кофекс" широко використовувався у накркозалежних людей через вміст в ньому кодеїну.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі вже протягом шести років лежить стихійне звалище побутових відходів.

За словами місцевих жителів, з 2014 року за адресою 1-й травневий провулок утворилося масове звалище побутових і непобутових відходів.

"Це величезна ділянка, яка завалюється різним сміттям не тільки жителями прилеглих будинків, але і привозиться іншими жителями Одеси. За стільки років це звалище перетворилося на смердючі гори гниючих відходів, по яких бігають щури, собаки. Сміття підходить вже під вікна сусідніх будинків", - повідомляють вони.

12.10.2020 до Державної екологічної інспекції в Одеській області надійшло повідомлення стосовно викинутих, в лісовій смузі поблизу села Великий Дальник Біляївського району, медичних препаратів. Прибувши на місце події фахівцями Інспекції виявлено вилику кількість простроченого (термін придатності до 2014 року) медичного препарату "Кофекс". Одразу, на стихійне звалище, було викликано слідчо-оперативну групу та представників органу місцевого самоврядування. Вживаються заходи згідно з вимогами законодавства. Gepostet von Державна екологічна інспекція в Одеській області am Montag, 12. Oktober 2020

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