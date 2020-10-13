Одесу завалили політичною рекламою

Так, місцеві жителі поскаржилися, що трамвайні колії на вулиці Старопортофранківській суцільно змусили банерами із зображенням кандидатів від труханівської партії "Довіряй справам". Відповідне відео з місця показав одесит Андрій Рафаель, передає Politeka (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

"Я вважаю мало. Треба більше", - з іронією зазначив одесит.

Користувачі в соцмережах почали гнівно коментувати побачене, звернувши особливу увагу на те, що банери виставили на роздовбаний тротуар. На їхню думку, це дуже показово.

"Дуже органічно на роздовбаному асфальті»,

"Цирк" « "Клоуни«," Виродки»,

"І, звичайно, розчулює якість тротуару»,

"Треба ще на проїжджу частину поставити, щоб вже напевно всі побачили і проголосували»,

"Ось куди гроші не шкода витратити ! А так в бюджеті грошей немає для народу ! Кому ці виродки потрібні! Немає віри ! Крали і будуть красти»,

"Тротуар для людей, не для бл * дей»,

"Розбиті тротуари і вбиті Фасади уособлює їх роботу правильно», - висловилися в мережі.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі депутат Труханівської партії «Довіряй справам» підкуповує виборців прямо в автобусі.

Андрій Кисловський, який є співвласником дельфінарію «Немо» просить пасажирів маршрутки проголосувати за нього.

"Хочу вас попросити і сагітувати, щоб ви за мене проголосували, якщо підете на вибори. За мене і за партію, але за партію можна не голосувати, а за мене обов'язково», — розповідав пасажирам він.

Нагадаємо, що на виборах мера Одеси зареєстрували Саакашвілі і Зеленського: хто ще буде боротися з Трухановим

Як повідомляла Politeka, соратник Труханова підкуповує людей прямо в маршрутці, відео

Також Politeka писала, що в Одесі неадекват "позначив" Філімонова, відео: "висловив свою позицію"