Одесити продовжують спостерігати, як серед осені знову цвітуть дерева

Зміни клімату, а також незвично тепла осінь призвели до того, що в Одесі по другому колу розпустилися каштани. Незвичайне явище в рослинному світі можна поспостерігати на вулиці Розумівська. Про це повідомив одесит Ігор Єрошкін на сторінках соцмереж і показав фотографії, передає Politeka.net

На кадрах можна побачити, як разом з квітами розпускаються молоді зелені листя.

"Каштан не зрозумів у чому справа і розцвів. 10 жовтня 2020», - прокоментував одесит.

Користувачі в соцмережах відзначили, що подібне явище спостерігається в останні роки через м'який клімат і підвищення середньодобової температури восени і взимку. В Одеському регіоні восени цвітуть так само бузок, акація та інші незвичні для цієї пори року рослини. Згідно з народними прикметами, якщо дерева цвітуть вдруге, то осінь буде довгою і теплою.

Раніше ми повідомляли, що нова напасть атакувала води Одеської затоки.

Так, на вихідних одесити спостерігали чергову навалу медуз-корнеротів. Їх було настільки багато, що у воді практично не залишилося вільного місця і вона стала нагадувати кисіль.

Звернемо увагу, що медузи-корнероти (Rhizostoma pulmo), є найбільшим видом медуз в чорному і Середземному морі, що досягають діаметром півметра і масою до 10 кілограмів.

Ці морські мешканці досить небезпечні для людини, так як боляче жаляться і залишають на тілі сильні опіки.