В Одесі сталася смертельна ДТП, в результаті якої загинув пішоход

Про це повідомляє Politeka з посиланням на на сайт "Трасса Е-95".

Так, за словами очевидців, водій втік з місця події після того, як збив пішохода в Одесі. Аварія сталася на Балтській дорозі. Невстановлений автомобіль скоїв наїзд на пішохода рано вранці 14 жовтня, в результаті чого потерпілий помер на місці.

В патрульній поліції уточнили, що повідомлення про аварію надійшло в 6:43. Ніяких даних про злочинця, в тому числі про те, за кермом якого авто він був, не повідомляється. Поліція розшукує втікача. Свідків ДТП просять звернутися до правоохоронців і розповісти, що вони бачили.

Раніше повідомлялось, що в четвер, 15 жовтня, близько 12 години в районі 11-ї станції Фонтанської дороги сталася ДТП із загиблими і постраждалими. За даними інспекторів, автомобіль Renault Sandero їхав у напрямку Ванного провулка і не надав перевагу BMW, який рухався йому назустріч головною дорогою. В результаті зіткнення дві пасажирки автомобіля Renault отримали травми, ще одна жінка померла на місці, їй було 77 років. 30-річний водій Renault також отримав травми, але від лікарні відмовився.

Нагадаємо, що життя чоловіка трагічно обірвалося на Одещині, відео аварії.

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