В Одесі спецслужби затримали учасника терористичної організації Ісламська держава, якого оголосили в міжнародний розшук

Як передає Politeka.net, таку інформацію оприлюднили в прес-центрі СБУ.

За даними відомства, силовики отримали орієнтування, що в Україну нелегально прибув громадянин однієї з країн Центральної Азії, причетний до тероризму. Раніше він пройшов підготовку в таборах терористів на Близькому Сході.

"Під час спецоперації співробітники СБУ затримали іноземця в Одесі. На виконання рішення офісу Генерального прокурора про екстрадицію Службою безпеки України затриманий був конвойований і переданий компетентним органам країни його походження», - йдеться в повідомленні спецслужб.

В Україні терорист замишляв організувати транзитну ланку переправлення бойовиків з різних країн до лав ІДІЛ.

Раніше ми повідомляли, що терорист "ДНР", який воював проти сил ЗСУ на Донбасі був затриманий в Одесі.

У 2014 році чоловік приєднався до розвідувально-диверсійного підрозділу так званого «батальйону «Шум» козацького Союзу «Область війська Донського».

У 2018 році бойовик вирішив покинути лави терористів і виїхав на підконтрольну територію України.

Спочатку він пожив у Харкові та Києві, а після перебрався до Одеси.

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