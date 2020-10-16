Прибережна частина Одеської області незабаром піде під воду

Тривожну заяву зробила завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, пише Главред.

Вся справа в тому, як стверджує експерт, за сто років рівень Світового океану підвищився на 19 см і далі продовжує підвищуватися.

Такі зміни, впевнена Балабух, можуть призвести до того, що частина узбережжя Чорного і Азовського морів незабаром буде затоплена.

"Так, наприклад, райони Ізмаїла і Вилкового в Одеській область ми взагалі можемо втратити. Однак небезпечно не тільки затоплення території, а й ерозія узбережжя, яку провокують ці процеси", - розповіла метеоролог.

Що стосується Кримського півострова, то він не затоне, так як досить "високий".

"Там є гірська система, однак ризик для степової частини, особливо її північних регіонів, все ж є", - зазначила Балабух.

Раніше ми вже повідомляли, що в Одеській області затопило кілька сіл.

Через сильні зливи рятувальникам довелося відкачувати воду з будинків і підвалів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області.

Рятувальникам надійшов виклик. Відкачування дощової води знадобилося відразу кільком селам в Одеській області.

У селі Качурівка Подільського району внаслідок сильних дощів затопило 7 приватних домогосподарств та 2 підвали. У Виноградівці Болградського району підтопило 3 приватних домогосподарства.

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