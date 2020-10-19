Число хворих перевалило за 19 тисяч

Одеська область посідає третє місце в Україні за кількістю заражень китайським вірусом за добу

Невтішні дані озвучили в МОЗ, передає Politeka.net

В Україні за минулу добу виявили 4766 нових тих, що заразилися.

Найбільше число пацієнтів з COVID - 19 було в Харківській та Одеській областях.

Станом на ранок понеділка, 19 жовтня, в Одеському регіоні було виявлено 350 нових випадки інфікування вірусом. Загальне число хворих перевалило за позначку в 19 тисяч і досягло 19079 чоловік.

Летальних випадків в області-288. Вилікувати від COVID-19 вдалося 2857 інфікованих. Хворіють на даний момент 15934 і у 20858 підозрюють китайський вірус.

У МОЗ оприлюднили список захворюваності по областях. Він виглядає наступним чином:

Вінницька-8418

Волинська - 10 986

Дніпропетровська - 11 108

Донецька-7133

Житомирська - 10 095

Закарпатська-11 825

Запорізька-6483

Івано — Франківська-16 766

Кіровоградська — 1591

Київська-12 924

Львівська-25 103

Луганська-2467

Миколаївська-5865

Одеська-19 079

Полтавська-6051

Рівненська-16 034

Сумська-9104

Тернопільська - 17 503

Харківська-29 113

Херсонська — 2570

Хмельницька - 11 035

Чернівецька - 17 866

Черкаська-6892

Чернігівська-6779

Київ-30 848

Нагадаємо, що спалах китайської інфекції зафіксували в Одеському порту: відомо про жертви

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