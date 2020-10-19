Одеська область посідає третє місце в Україні за кількістю заражень китайським вірусом за добу
Невтішні дані озвучили в МОЗ, передає Politeka.net
В Україні за минулу добу виявили 4766 нових тих, що заразилися.
Найбільше число пацієнтів з COVID - 19 було в Харківській та Одеській областях.
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Станом на ранок понеділка, 19 жовтня, в Одеському регіоні було виявлено 350 нових випадки інфікування вірусом. Загальне число хворих перевалило за позначку в 19 тисяч і досягло 19079 чоловік.
Летальних випадків в області-288. Вилікувати від COVID-19 вдалося 2857 інфікованих. Хворіють на даний момент 15934 і у 20858 підозрюють китайський вірус.
У МОЗ оприлюднили список захворюваності по областях. Він виглядає наступним чином:
Вінницька-8418
Волинська - 10 986
Дніпропетровська - 11 108
Донецька-7133
Житомирська - 10 095
Закарпатська-11 825
Запорізька-6483
Івано — Франківська-16 766
Кіровоградська — 1591
Київська-12 924
Львівська-25 103
Луганська-2467
Миколаївська-5865
Одеська-19 079
Полтавська-6051
Рівненська-16 034
Сумська-9104
Тернопільська - 17 503
Харківська-29 113
Херсонська — 2570
Хмельницька - 11 035
Чернівецька - 17 866
Черкаська-6892
Чернігівська-6779
Київ-30 848
Нагадаємо, що спалах китайської інфекції зафіксували в Одеському порту: відомо про жертви
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