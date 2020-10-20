Синоптики попередили, що вночі деякі райони Одеської області накриють заморозки

Як передає Politeka.net, про це повідомляють у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Згідно з прогнозом, в середу, 21 жовтня в Одесі очікується похмура і прохолодна погода. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с, вдень 9-14 м/с.

Температура вночі опуститися до 8-10 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть 16-18 °С.

По Одеській області метеорологи прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с, вдень 9-14 м/с.

Температура вночі становитиме 5-10 °С, місцями по області 0-2 °С тепла, вдень 14-19 °с.

На автошляхах області видимість хороша.

Раніше ми повідомляли, що клімат в Україні продовжує стрімко змінюватися. Про це заявили метеорологи.

Так, за словами фахівців, з кожним роком температура повітря в Україні стає все вище, що в підсумку призведе до того, що тривалість літа в Україні збільшиться, а зими порадують теплом, але засмутять відсутністю снігу.

"Раз на десять років можуть бувати суворі і снігові зими, але вони будуть траплятися все рідше", – прогнозує кліматолог.

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