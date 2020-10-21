Відомо, що для рятувальних робіт залучено 20 рятувальників та 4 одиниці техніки.
Також ми повідомляли, що в центрі Одеси багато будинків знаходяться в настільки старому стані, що в будь-який момент може щось завалитися.
Показовий приклад стався ввечері 6 липня в житловому будинку на вулиці Манежній, 34. Там обвалилася стеля в одній з квартир.
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Після обвалення вся квартира на 4 поверсі, виявилася захаращена.
Крім того, відомо, що за останні півроку В Одесі сталося відразу кілька обвалів будинків.
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