Відомо, що для рятувальних робіт залучено 20 рятувальників та 4 одиниці техніки.

В результаті завалу на будівельному майданчику в Одесі загинули люди

"21 жовтня в ДСНС надійшла інформація, що в м. Одеса по вул. Ак. Сахарова на будівельному майданчику в результаті обвалу котловану і будівельних конструкцій, під уламками опинилося 2 робітників", - йдеться в повідомленні.

Після проведених робіт, рятувальником вдалося дістати з-під завалів двох робітників, але вони були вже мертві.