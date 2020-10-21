В результаті завалу на будівельному майданчику в Одесі загинули люди
 
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці ДСНС.

Відомо, що для рятувальних робіт залучено 20 рятувальників та 4 одиниці техніки.
 
"21 жовтня в ДСНС надійшла інформація, що в м. Одеса по вул. Ак. Сахарова на будівельному майданчику в результаті обвалу котловану і будівельних конструкцій, під уламками опинилося 2 робітників", - йдеться в повідомленні.

Після проведених робіт, рятувальником вдалося дістати з-під завалів двох робітників, але вони були вже мертві.

Також ми повідомляли, що в центрі Одеси багато будинків знаходяться в настільки старому стані, що в будь-який момент може щось завалитися.

Показовий приклад стався ввечері 6 липня в житловому будинку на вулиці Манежній, 34. Там обвалилася стеля в одній з квартир. 

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Після обвалення вся квартира на 4 поверсі, виявилася захаращена. 

 

Крім того, відомо, що за останні півроку В Одесі сталося відразу кілька обвалів будинків. 

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