В Одеському регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки

Про погіршення погодних умов мешканців попередили у Державній службі надзвичайних ситуацій, передає Politeka.net

Йдеться про густий туман, який накриє дороги Одеської області в найближчу ніч і завтрашній ранок.

Через туман видимість на дорогах загального користування знизитися до 200-500 метрів.

Як відомо, жовтий є першим рівнем небезпеки, а туман протримається якийсь час, тому водіям рекомендують бути особливо акуратними і без зайвої необхідності не виїжджати на дороги.

У той же час синоптики Гідрометцентру Чорного і Азовського морів повідомили, що Одесі 29 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м / с.

Температура вночі 11-13 ° С, вдень 15-17°С.

По Одеській області синоптики також прогнозують хмарність з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний, 5-10 м / с.

Температура вночі 8-13 ° С, вдень 15-20 °С.

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Як повідомляють синоптики ресурсу Gismeteo, в листопаді на більшій території України буде похмуро і дощитиме, а температура повітря, як денна так і нічна, буде поступово знижуватися все більше і більше.

Крім того, про наближення зими нагадають перші морози і сніг, місцями мокрий.

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