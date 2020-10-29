Найсильніші дощі, які пройшли в деяких районах Одеської області встигли наробити чимало бід
Як повідомляють місцеві ЗМІ, в Болградському районі випала надмісячна норма опадів, в результаті чого були підтоплені будинки і споруди, а вулиці наповнили потоки бруду. Про це свідчать фото і відео розміщені в мережі, передає Politeka.net
За даними Болградської метеостанції, найбільше опадів випало в селі Залізничне - 62 мм, трохи менше – 47 і 48 мм – в селах Виноградівка і Каракурт . 40 мм - у Василівці.
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У самому Болграді, селах Нові Трояни і Криничне зафіксовано 20-21 мм.
Судячи з того, що нормою в жовтні вважається 27 мм, в Залізничному випала майже тримісячна норма опадів.
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ввели I рівень небезпеки, що відповідає жовтому рівню.
Всьому виною густий туман, в результаті чого видимість на магістралях області знизиться до 200-500 метрів.
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