Найсильніші дощі, які пройшли в деяких районах Одеської області встигли наробити чимало бід

Як повідомляють місцеві ЗМІ, в Болградському районі випала надмісячна норма опадів, в результаті чого були підтоплені будинки і споруди, а вулиці наповнили потоки бруду. Про це свідчать фото і відео розміщені в мережі, передає Politeka.net

За даними Болградської метеостанції, найбільше опадів випало в селі Залізничне - 62 мм, трохи менше – 47 і 48 мм – в селах Виноградівка і Каракурт . 40 мм - у Василівці.

У самому Болграді, селах Нові Трояни і Криничне зафіксовано 20-21 мм.

Судячи з того, що нормою в жовтні вважається 27 мм, в Залізничному випала майже тримісячна норма опадів.

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Всьому виною густий туман, в результаті чого видимість на магістралях області знизиться до 200-500 метрів.

За прогнозами Українського гідрометцентру, у четвер в Одесі та області очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря + 17 ... 19ºС.

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