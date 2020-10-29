Через різке потепління незабаром в Одеській області поселяться отруйні змії

Таке припущення зробив директор одеського зоопарку Юрій Бєляков в інтерв'ю телеканалу "Медіа інформ", передає Politeka.net.

Йдеться про степові гадюки, які через два десятки років можуть з'явитися на території Одеського регіону через глобальне потепління.

"Я так прогнозую як герпетолог, що років через 15-20, можливо, з'явиться в Одеській області степова гадюка... вона зараз є, припустимо, в Херсонській області, тобто зовсім близько від нас. Але зі зміною клімату, з потеплінням, вона буде просуватися в нашу сторону, і її ареал розшириться. Швидше за все, через пару десятків років тут вона з'явиться. Але поки її немає", - повідомив Бєляков.

В даний же час , як заспокоїв фахівець, на території Одеської області отруйних плазунів, в принципі, немає, так як зустрічалися колись лише в Савранському урочищі гадюки Нікольського є вже великою рідкістю.

«У нас є 4 види змій: звичайний вуж, водяний вуж, жовтобрюхий полоз і сарматський полоз. Обидва полози - в Червоній книзі України і підлягають охороні. Вони неотруйні. Вужі взагалі не кусаються, а полози можуть вкусити, але вони безпечні і реальної загрози ніякої немає», — зазначив він.

Не так давно ми повідомляли, що в Одеській області червонокнижна змія налякала жителів.

Її помітили в житловому кварталі міста Чорноморська на вихідних. Очевидців хоч і налякала зустріч з повзучою тварюкою, проте вони не заподіяли їй шкоди і повідомили про інцидент директору Одеського зоопарку Ігорю Бєлякову.

Зняти плазун приїхала молодша дочка Бєлякова, Дар'я, проте Змії не сподобалося, що її хочуть зняти з дерева і вона пару раз вкусила дівчину.

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Він повідомив, що змія забралася до нього під капот. Як з'ясувалося, непроханим гостей виявився звичайний нешкідливий водяний вуж.

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