Из-за резкого потепления в скором времени в Одесской области поселяться ядовитые змеи

Такое предположение сделал директор Одесского зоопарка Юрий Беляков в интервью телеканалу «Медиа Информ», передает Politeka.net.

Речь идет о степных гадюках, которые через два десятка лет могут появиться на территории Одесского региона из-за глобального потепления.

«Я так прогнозирую как герпетолог, что лет через 15-20, возможно, появится в Одесской области степная гадюка… Она сейчас есть, допустим, в Херсонской области, то есть совсем близко от нас. Но с изменением климата, с потеплением, она будет продвигаться в нашу сторону, и её ареал расширится. Скорее всего, через пару десятков лет здесь она появится. Но пока её нет», — сообщил Беляков.

В настоящее же время, как успокоил специалист , на территории Одесской области ядовитых пресмыкающихся, в принципе, нет, так как встречавшиеся когда-то лишь в савранском урочище гадюки Никольского являются уже большой редкостью.

«У нас есть 4 вида змей: обыкновенный уж, водяной уж, желтобрюхий полоз и сарматский полоз. Оба полоза — в Красной книге Украины и подлежат охране. Они неядовиты. Ужи вообще не кусаются, а полозы могут укусить, но они неопасны и реальной угрозы никакой нет», — отметил он.

Не так давно мы сообщали, что в Одесской области краснокнижная змея напугала жителей.

Ее заметили в жилом квартале города Черноморска на выходных. Очевидцев хоть и напугала встреча с ползучей тварью, однако они не причинили ей вреда и сообщили об инциденте директору Одесского зоопарка Игорю Белякову.

Снять пресмыкающееся приехала младшая дочь Белякова, Дарья, однако змее не понравилось, что её хотят снять с дерева и она пару раз укусила девушку.

Также мы писали, что одессит нашел змею в своем автомобиле.

Он сообщил, что змея забралась к нему под капот. Как выяснилось, незванным гостей оказался обычный безобидный водяной уж.

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