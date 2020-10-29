Из-за резкого потепления в скором времени в Одесской области поселяться ядовитые змеи
Такое предположение сделал директор Одесского зоопарка Юрий Беляков в интервью телеканалу «Медиа Информ», передает Politeka.net.
Речь идет о степных гадюках, которые через два десятка лет могут появиться на территории Одесского региона из-за глобального потепления.
Внук Аллы Пугачевой познакомил бабушку с возлюбленной, фото встречи: "Дени красивый парень, а она..."
"Пусть вдвоем выходят": Усик бросил вызов братьям Кличко
Суррогатная мама о подставе с детьми Галкина и Аллы Пугачевой: "Жизнь испортили одним махом"
Аномальный ноябрь нагрянет в Украину, синоптики обновили прогноз: "Погода будет удивлять..."
«Я так прогнозирую как герпетолог, что лет через 15-20, возможно, появится в Одесской области степная гадюка… Она сейчас есть, допустим, в Херсонской области, то есть совсем близко от нас. Но с изменением климата, с потеплением, она будет продвигаться в нашу сторону, и её ареал расширится. Скорее всего, через пару десятков лет здесь она появится. Но пока её нет», — сообщил Беляков.
В настоящее же время, как успокоил специалист , на территории Одесской области ядовитых пресмыкающихся, в принципе, нет, так как встречавшиеся когда-то лишь в савранском урочище гадюки Никольского являются уже большой редкостью.
«У нас есть 4 вида змей: обыкновенный уж, водяной уж, желтобрюхий полоз и сарматский полоз. Оба полоза — в Красной книге Украины и подлежат охране. Они неядовиты. Ужи вообще не кусаются, а полозы могут укусить, но они неопасны и реальной угрозы никакой нет», — отметил он.
Не так давно мы сообщали, что в Одесской области краснокнижная змея напугала жителей.
Ее заметили в жилом квартале города Черноморска на выходных. Очевидцев хоть и напугала встреча с ползучей тварью, однако они не причинили ей вреда и сообщили об инциденте директору Одесского зоопарка Игорю Белякову.
Снять пресмыкающееся приехала младшая дочь Белякова, Дарья, однако змее не понравилось, что её хотят снять с дерева и она пару раз укусила девушку.
Также мы писали, что одессит нашел змею в своем автомобиле.
Он сообщил, что змея забралась к нему под капот. Как выяснилось, незванным гостей оказался обычный безобидный водяной уж.
Напомним, что акулу поймали в море у берегов Одессы: невероятные кадры
А еще Politeka писала, что гигантскую рыбу выловили в лимане под Одессой: как она выглядит, фото
Также Politeka сообщала, что экзотическое существо выловили из моря на пляже в Затоке: как оно выглядит, видео