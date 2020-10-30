В Одесі водій на смерть збив чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

Так, увечері на вулиці Мельницькій водій автомобіля Mitsubishi Outlander не вибрав безпечну швидкість і скоїв наїзд на пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу, який в народі називають «зеброю».

Чоловік отримав несумісні з життям травми і помер прямо на дорозі.

Очевидці в місцевих телеграм-каналах показали кадри з місця смертельної аварії.

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Аварія трапилася прямо на пішохідному переході на проспекті Добровольського. Про це розповів свідок того, що сталося В'ячеслав грубий.

За словами очевидця, він зупинився перед "зеброю", щоб пропустити пішохода. В цей же час з іншого боку дороги на перехід вийшла ще одна людина. Його не помітив водій зустрічної маршрутки. В результаті зіткнення чоловіка відкинуло убік на машину, що зупинилася. Потерпілий вдарився головою, проте зміг встати.

Свідок розповів, що чоловік не отримав серйозних травм, але інші очевидці та учасники ДТП наполягли на виклику швидкої допомоги.

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