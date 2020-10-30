На вихідних Одесу заллє дощами, а також істотно похолодає

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

За прогнозами синоптиків, в суботу одеситів чекає похмура погода, вітряна і дощова погода. Вітер північно-західний з поривами до 9-14 метрів в секунду. Температура вночі опуститься до 9-11 °С, вдень варто чекати 10-12 °С.

По області очікується хмарна погода вночі місцями невеликий дощ, Вдень дощ. Вдень місцями гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі 5-10 °C, вдень 9-14 °C.

На автошляхах області видимість хороша.

У неділю дощ значно посилиться. Як і пориви вітру. Вони досягнуть 15-20 метрів в секунду. Вночі похолодає до 9-10 °С, вдень температура підніметься близько 10-11 °С.

Метеорологи попередили городян, що під час погіршення погодних умов краще не виходити з дому, а також не залишати свої автомобілі під деревами і лініями електропередач.

До цього ми повідомляли, що в Болградському районі Одеської області випала надмісячна норма опадів, в результаті чого були підтоплені будинки і споруди, а вулиці наповнили потоки бруду.

За даними Болградської метеостанції, найбільше опадів випало в селі Залізничне - 62 мм, трохи менше – 47 і 48 мм – в селах Виноградівка і Каракурт . 40 мм - у Василівці.

У самому Болграді, селах Нові Трояни і Криничне зафіксовано 20-21 мм.

Судячи з того, що нормою в жовтні вважається 27 мм, в Залізничному випала майже тримісячна норма опадів.

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