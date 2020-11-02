Синоптики повідомили, яких погодних сюрпризів чекати в перший тиждень листопада
Про це пише Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
З перших днів листопад показав, що в Одесу прийшла пізня осінь з дощами, прохолодною і сирою погодою, і навислими над містом хмарами. Однак незважаючи на сезон дощів, антициклон, який насувається на регіон з півночі забезпечить в місті суху погоду. Переважати буде помірний вітер, переважно з півночі.
На початку тижня почнеться потепління, але ближче до вихідних Одесу знову очікують похолодання.
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За прогнозом погоди в понеділок, 2 листопада, хмарна погода протримається в Одесі весь день, проте опадів в цей день не передбачається.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі 2 листопада місцями пориви 15-17 м/с.Температура вночі 4-9 градусів, вдень 9-12 градусів.
У вівторок, 3 листопада, в Одесі Хмари закриють небо вже з самого ранку і протримаються до пізнього вечора. Без істотних опадів. Прогнозується помірний північний вітер. Температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 11-12 градусів.
У середу, 4 листопада, весь день триматиметься ясна погода. Без опадів.
Температура вночі 7-8 градусів тепла, вдень 9-14 градусів.
У четвер, 5 листопада, спостерігатиметься мінлива хмарність. Очікується помірний північний вітер. Температура вночі становитиме 7-10 градусів тепла, вдень 12-15 градусів.
У п'ятницю, 6 листопада, в Одесі різко похолодає. Переважати буде хмарна погода. Атмосферний фронт, який пройде поруч, можливо принесе короткочасні опади. Прогнозується поривчастий північний вітер.
Температура вночі + 6 +7, вдень до + 11 градусів.
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