В Одесі оголосили в розшук ув'язненого, який скоїв втечу

Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби регіонального ГУНП.

Повідомляється, що Олег Кочетков, якому 38 років, зміг втекти о 9 вечора 1 листопада зі службового автомобіля в провулку Семафорний.

Чоловік був засуджений за крадіжку і тепер з метою встановлення його місця знаходження в місті введено оперативний план «Сирена».

Прикмети втікача: зріст 175 см, худорлявої статури, темне рідке коротке волосся.

Був одягнений: темно-синю майку з біло-червоною смугою на грудях, чорну куртку, темні штани, при собі мав сумку з речами.

Всіх хто бачив цього чоловіка терміново телефонувати за номером : (048) 779-40-61, (048) 779-49-61 або 102.

До цього ми повідомляли, що в Одесі спецслужби затримали учасника терористичної організації Ісламська держава, якого оголосили в міжнародний розшук.

Силовики отримали орієнтування, що в Україну нелегально прибув громадянин однієї з країн Центральної Азії, причетний до тероризму. Раніше він пройшов підготовку в таборах терористів на Близькому Сході.

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали іноземця в Одесі.

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