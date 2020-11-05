В Одесі співробітників дитячого садка викрили в систематичній крадіжці продуктів, які призначалися для дітей

Батьки дитсадка №10 на вулиці Краснова спіймали кухарів на гарячому.

Відповідне відео облетіло мережу, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Все почалося з того, що одна з мам звернула увагу на проблеми з харчуванням в зазначеному дитсадку. За її словами, ще з вересня місяця дитина приходила з садка голодною і постійно просила їсти, а на питання про те, чим же її годували, відповідала, що тільки кашею.

«У зв'язку з карантином нас в садок не пускали, меню ми не бачили, але вихователька нашої групи відправляла нам фото. На жаль, там не було ніяких фруктів, овочів, були безперервні каші», - розповіла Анастасія Друмова.

Обурені батьки підняли питання на батьківських зборах, на що отримали відповідь від керівництва, що немає грошей на більшу різноманітність продуктів.

Тоді батьки запідозрили недобре і вирішили подежурити біля виходу з садка, щоб перевірити – чи не крадуть співробітники, їжу. Протягом декількох днів вони спостерігали за ситуацією і їх підозри підтвердилися.

У п'ятницю, 30 жовтня, забираючи своїх дітей, батьки помітили, як два кухарі і охоронець вийшли з декількома щільно набитими пакетами. Поки кухарі перекидали частину пакетів з їжею через паркан, батьки дітей підійшли ближче і зняли те, що відбувається на камеру. Одна з кухарів втекла, інша на місці почала виправдовуватися, що продукти прострочені. У пакетах дійсно виявилася Їжа-Фрукти, овочі, молоко, яйця, зверху прикриті одягом.

Батьки викликали поліцію, яка вже відрила кримінальне провадження за фактом крадіжки. Тепер з кухарями працюють слідчі, їм загрожує до п'яти років в'язниці.

Викрадення продуктів прокоментувала голова Департаменту освіти Олена Буйневич. Чиновниця запевняє, що викритих у крадіжці співробітників звільнили наступного дня.

"Сад продовжить свою роботу, для цього наберуть інших співробітників і посилять контроль за якістю роботи на кухні», – повідомила Буйневич.

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