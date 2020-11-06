Перестало битися серце відомого одеського сатирика Михайла Жванецького

Про це повідомляє Telegram-канал НеМалахов, з посиланням на інформацію близьких.

Артист помер у віці 86 років. Про причини смерті легендарного сатирика не повідомляється.

У жовтні місяці Жванецький прийняв рішення завершити свою концертну діяльність за станом здоров'я.

"Артистам потрібно мати мужність вчасно піти зі сцени. У Жванецького ця мужність є-вчасно піти, не тягнути. Він реаліст і сказав, що не треба виходити на сцену. Старіти потрібно вдома. Людина втрачає якусь працездатність свою звичну, навіщо це демонструвати? Жванецький закрив свою передачу "черговий по країні", закінчив концертну діяльність", – розповів його представник Олег Сташкевич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Михайлу Жванецькому діагностували рак передміхурової залози.

Як відомо, рак передміхурової залози одне з найбільш поширених злоякісних новоутворень у чоловіків. Ця підступна хвороба наздоганяє чоловіків у віці старше 60 років і зачасутю стає причной смерті.

Дружина Жванецького Наталія повідомляла ЗМІ, що Михайло Михайлович регулярно спостерігається у лікарів, але робить це виключно з профілактичними цілями.

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