Перестало битися серце відомого одеського сатирика Михайла Жванецького
Про це повідомляє Telegram-канал НеМалахов, з посиланням на інформацію близьких.
Артист помер у віці 86 років. Про причини смерті легендарного сатирика не повідомляється.
У жовтні місяці Жванецький прийняв рішення завершити свою концертну діяльність за станом здоров'я.
"В якій би дірі вона зараз була": Орбакайте не стрималася і видала все, що думає про близнюків Пугачової
Нові тарифи з грудня, що чекає українців у платіжках: "Підняли до 312 грн за…"
Масове отруєння людей на Одещині, одна дитина впала в кому: "купили на Привозі"
Україна повернеться до нормального життя: вчений спрогнозував, коли пандемія піде на спад
"Артистам потрібно мати мужність вчасно піти зі сцени. У Жванецького ця мужність є-вчасно піти, не тягнути. Він реаліст і сказав, що не треба виходити на сцену. Старіти потрібно вдома. Людина втрачає якусь працездатність свою звичну, навіщо це демонструвати? Жванецький закрив свою передачу "черговий по країні", закінчив концертну діяльність", – розповів його представник Олег Сташкевич.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Михайлу Жванецькому діагностували рак передміхурової залози.
Як відомо, рак передміхурової залози одне з найбільш поширених злоякісних новоутворень у чоловіків. Ця підступна хвороба наздоганяє чоловіків у віці старше 60 років і зачасутю стає причной смерті.
Дружина Жванецького Наталія повідомляла ЗМІ, що Михайло Михайлович регулярно спостерігається у лікарів, але робить це виключно з профілактичними цілями.
Нагадаємо, що Жванецький розніс росіян за нехлюйство і безкарність: "буде тільки гірше»
Як повідомляла Politeka, Жванецький хлестко обложив росіян: "закомплексована більшість"
Також Politeka писала, що смертельний діагноз Жванецького більше не таємниця, сатирик у відчаї: "є думки о..."