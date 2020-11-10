На будівництві в Одесі робітник впав з висоти 12-го поверху і розбився на смерть

Трагічний випадок стався 9 листопада на вулиці на Пироговській, 25.

Про це повідомляє місцеве видання odessa.online, з посиланням на джерела в поліції.

Відомо, що чоловік зірвався з будівельних лісів і помер на місці. Він працював будівельником.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 271 («порушення вимог законодавства про умови праці») Кримінального кодексу України.



До цього ми повідомляли, в Одеській області молодий хлопець звів рахунки з життям, стрибнувши з даху дев'ятиповерхової будівлі.

За словами батьків загиблого, останнім часом їх син часто говорив про суїцид. У той фатальний день, коли юнак не повернувся додому з навчання, родичі відчули недобре і вийшли йому Назустріч.

Мертве тіло вони виявили на околиці міста біля будівлі покинутого заводу. Хлопцеві було всього 18 років.

Також ми писали, що в Одесі чоловік зістрибнув з 10-го поверху і розбився на смерть.

Подія трапилася в четвер, 5 листопада, на вулиці Балківській, 36.

Сусіди розповіли, що причиною відчайдушного вчинку чоловіка стало розлучення з дружиною. Одесит перебував у депресивному стані і не раз погрожував при родичах вчинити суїцид.

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