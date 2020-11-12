Ресторатор з Одеси Сава Лібкін заявив, що карантин вихідного дня фактично вб'є малий бізнес в Україні, так як основний прибуток кафе і ресторани отримують в суботу

Нововведення Кабінету Міністрів він саркастично прокоментувала у себе в Фейсбуці, передає Politeka.net

"Ми вийшли на якісно новий рівень війни з вірусом – це «карантин вихідного дня». До недавнього часу ми знали, що вірус спить вдень і з'являється на вулицях після 22:00. Мабуть, нові дослідження довели, що за графіком вірус відпочиває в будні, щоб активізуватися у вихідні. Все це виглядає так: в суботу та неділю всі сидять по домівках. Але вже вранці в понеділок народ набивається в громадський транспорт, їде на роботу, йде ввечері пити пиво, ходить по торгових центрах і супермаркетах. Головне встигнути все в будні дні. Поки безпечно", - написав він.

Лібкін зазначив, що основний прибуток Ресторани отримують в суботу. Саме в цей день, за його словами, заробляється на забезпечення закладів і на зарплати людям, а з новими "правилами" дохід ресторанів перетвориться на збитки.

«Ми з останніх сил продовжуємо існувати, забезпечувати співробітників робочими місцями і зарплатами.

І поки в усьому світі намагаються підтримати грошима своїх підприємців, у нас стягується податок на музику.

Причому в залежності від кількості стільців в залі. І податок ніяк не корелюється з локдауном та іншими заборонами на бізнес", - поскаржився ресторатор.

Нагадаємо, 11 листопада Кабмін прийняв рішення скасувати зональний поділ країни і ввести тотальний карантин - тепер всі регіони входять в одну зону - "помаранчеву". Відповідно, і обмеження по всій країні діють, як для цієї зони.

Зокрема, заборонені масові заходи за участю понад 20 осіб, проведення дискотек, робота після 22 годин до 7 годин кафе і ресторанів, планова госпіталізація в лікарні.

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