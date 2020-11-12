В Одеській області китайська інфекція продовжує забирати життя людей

Так, стало відомо про смерть Одеського військовослужбовця. Про це повідомила прес-служба Командування медичних сил ЗСУ, передає Politeka.net.

Військовослужбовець однієї з частин був госпіталізований до лікарні, де йому поставили діагноз COVID-19. Позитивний ПЛР-тест він отримав 6 листопада. Далі хвороба у чоловіка ускладнилася двосторонньою полісегментарною пневмонією.

Вже 10 листопада його стан здоров'я різко погіршився. Військового перевели до реанімаційного відділення, однак інтенсивна терапія не допомогла. Він помер від супутніх хронічних захворювань.

До слова, в Одеській області на самоізоляції зараз перебувають 19 військовослужбовців і два працівники Збройних сил України. У військово-медичному клінічному центрі Південного регіону ще чотири військовослужбовці.

До цього ми повідомляли, що на Одещині за добу зареєстровано 663 нових випадки зараження. Загальне число інфікованих перевалило за позначку в 30 тисяч і склало 30704.

За вчорашній день, на жаль, недуга позбавила життя 17 пацієнтів. Загальна кількість смертей-454.

Одужали 7672 жителів Одеської області, 22578 хворіють, у 32483 підозрюють коронавірус.

По Україні всього зафіксовано 500 865 випадків зараження. За добу хворих додалося на 11 057 осіб. Померли 9 145, за добу +198. Одужали 227 694 українців.

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