Скільки потрібно часу, щоб заразити?

Одеситам повідомили, коли заражений китайською інфекцією найбільш небезпечний для оточуючих

Заяву зробив відомий український педіатр Євген Комаровський. Відео він розмістив у соцмережі Тік-Ток, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

На думку лікаря, приблизно два дні необхідно часу, щоб максимально поширити COVID-19.



«Як виявилося, люди максимально заразні 2 дні до того, як відчують себе хворими. Максимальне виділення вірусу в навколишнє середовище це приблизно дві доби, до появи перших симптомів хвороби", - говорить Комаровський.

Це означає, за словами доктора, що людина, яка поширює вірус, на вигляд фактично здорова. А коли у зараженого з'являється кашель і інші ознаки захворювання, кількість вірусу, який він виділяє, різко зменшується.

Після п'ятого і шостого дня, як людина відчує себе хворим, він практично незаразен

До цього ми повідомляли, що на Одещині за добу зареєстровано 663 нових випадки зараження. Загальне число інфікованих перевалило за позначку в 30 тисяч і склало 30704.

За вчорашній день, на жаль, недуга позбавила життя 17 пацієнтів. Загальна кількість смертей-454.

Одужали 7672 жителів Одеської області, 22578 хворіють, у 32483 підозрюють коронавірус.

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