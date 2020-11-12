Карантин вихідного дня не діятиме в Одесі, незважаючи на рішення Кабміну

Таку заяву зробили в прес-службі мерії, передає Politeka.net

Так, стало відомо, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відмовилася затверджувати додаткові обмеження, введені вчора українським урядом.

"На сьогоднішній день місто Одеса продовжує знаходиться в "помаранчевій" зоні. Ніяких додаткових обмежувальних заходів міська комісія ТЕБ і НС не приймала. Тому на території міста продовжують діяти обмеження "помаранчевої" зони, прийняті міською комісією ТЕБ від 15 Жовтня. Нагадуємо про необхідність дотримання масочного режиму в громадському транспорті, громадських місцях і дотримання соціальної дистанції між людьми», — заявив секретар штабу Олександр Тиховський.

До цього ми писали, що одеситам повідомили, коли заражений китайською інфекцією найбільш небезпечний для оточуючих.

На думку доктора Комаровського, приблизно два дні необхідно часу, щоб максимально поширити COVID-19.

«Як виявилося, люди максимально заразні 2 дні до того, як відчують себе хворими. Максимальне виділення вірусу в навколишнє середовище це приблизно дві доби, до появи перших симптомів хвороби", - говорить Комаровський.

Це означає, за словами доктора, що людина, яка поширює вірус, на вигляд фактично здорова. А коли у зараженого з'являється кашель і інші ознаки захворювання, кількість вірусу, який він виділяє, різко зменшується.

На Одещині за добу зареєстровано 663 нових випадки зараження. Загальне число інфікованих перевалило за позначку в 30 тисяч і склало 30704.

За вчорашній день, на жаль, недуга позбавила життя 17 пацієнтів. Загальна кількість смертей-454.

Одужали 7672 жителів Одеської області, 22578 хворіють, у 32483 підозрюють коронавірус.

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