Другий тур місцевих виборів визначив нового мера Одеси

Як повідомляє Politeka.net, 15 листопада одесити обирали між чинним главою міста Геннадієм Трухановим з партії "Довіряй справам" і народним депутатом Миколою Скориком з "Опозиційної платформи - За життя".

Повідомляється, що за результатами екзит-полу, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), Труханів переміг на виборах, отримавши 55,1% голосів. Скорик, у свою чергу, набрав 42,8%.

Чинний мер Одеси пройшов у другий тур, набравши 77 518 або 37,54% голосів на місцевих виборах, які відбулися 25 жовтня. За його головного опонента, Миколу Скорика, проголосували 39 351 або 19,06% виборців.

Раніше Центрвиборчком затвердив роз'яснення щодо процедур підготовки та повторного проведення місцевих виборів в Україні, зокрема, голосування за міських голів. Відповідну постанову ухвалили 29 жовтня 2020 року. Згідно з документом, 15 Листопада повторні вибори пройшли в Київській, Волинській, Донецькій, Одеській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях. Крім одеситів, нових мерів з двох фаворитів обирали жителі Херсона, Сум, Луцька, Краматорська, Кам'янця-Подільського та Українки. До того ж, українці з територіальних громад з населенням до 10 тисяч осіб повторно проголосували за депутатів у 16 областях.

У ЦВК запевнили, що остаточні результати голосування оголосять не пізніше ніж на п'ятий день з дня проведення, крайній термін - 20 листопада.

У кількох містах другий тур відбудеться дещо пізніше - 22 і 29 листопада. Наступної неділі голосуватимуть жителі Дніпра, Миколаєва, Черкас, Ужгорода, Рівного, Полтави, Львова, Кривого Рогу, Слов'янська, Дрогобича, Броварів, Бердянська. 29 листопада другий тур мерських виборів пройде в Чернівцях, а голову Бориспільської громади будуть повторно вибирати вже наступного року - 31 січня.

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