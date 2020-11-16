В Одеському ставку спіймали екзотичну рибу, яка водиться в річках Амазонки

Фотографію незвичайного улову виклали в Telegram-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net.

Рибу спіймали діти в Дюківському парку в минулі вихідні. Нею виявилася арована серибриста, яку за словами гідробілога Володимира Самайчука, зустріти в Україні велика рідкість, так як цей хижак мешкає тільки в теплих водах Амазонки.

Гідробіолог стверджує, що рибу, очевидно, хтось випустив у ставок. Причому недавно, адже прожити при температурі +10 градусів вона могла б не більше години.

Крім того, це досить велика особина і за неї на ринку дають від 1500 до 2000 гривень.

До цього іи писали, що в Чорному морі біля берегів Одеси зловили справжнісіньку акулу.

«В Одесі водолази зловили акулу", - йдеться в публікації і наголошується, що кадри були зроблені 11 жовтня.

Також ми писали, що в курортному селищі Затока в Одеській області виловили електричного ската.

Нагадаємо, що на відео показали, як гігантські медузи атакували Одеську затоку

А ще Politeka писала, що гігантську рибу виловили в Лимані під Одесою: як вона виглядає, фото

Також Politeka повідомляла, що екзотичну істоту виловили з моря на пляжі в Затоці: як вона виглядає, відео