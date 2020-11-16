В Одеському ставку спіймали екзотичну рибу, яка водиться в річках Амазонки
Фотографію незвичайного улову виклали в Telegram-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net.
Рибу спіймали діти в Дюківському парку в минулі вихідні. Нею виявилася арована серибриста, яку за словами гідробілога Володимира Самайчука, зустріти в Україні велика рідкість, так як цей хижак мешкає тільки в теплих водах Амазонки.
Гідробіолог стверджує, що рибу, очевидно, хтось випустив у ставок. Причому недавно, адже прожити при температурі +10 градусів вона могла б не більше години.
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Крім того, це досить велика особина і за неї на ринку дають від 1500 до 2000 гривень.
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