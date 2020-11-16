В Одесі, як і раніше не вистачає лікарняних ліжок для заражених китайським вірусом, незважаючи на запевнення влади
Про це повідомляють волонтери благодійного фонду «Корпорація монстрів» , передає Politeka.net
За словами його керівника Катерини Ножевнікової, біля опорних лікарень шикуються черги з "швидких".
"Ранок почався з повідомлень про двох померлих наших підопічних і видачі трьох концентраторів у користування додому. І це всього до 11 ранку..
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Все це люди похилого віку. Яких не госпіталізували з різних причин (немає місць, не транспортабельний, чекає ПЛР)
Продовжився Ранок із запитів від трьох опорних лікарень - не вистачає кисню, не вистачає засобів захисту, не вистачає витратних матеріалів.
Позавчора вночі в одній з опорних лікарень лікарі кричали лікарям швидкої " ну що нам зробити?? Немає місць! Що зробити???». У місті знову черги зі швидких. Беруть вже тільки важких і з важкими супутніми захворюваннями. Мобільні бригади для забору матеріалу на ПЛР чекають тиждень. Направлення на кт не дають", - написала на своїй сторінці у Фейсбуці Ножевнікова.
У той же час в мерії стверджують, що на сьогоднішній день в опорних міських медустановах Одеси вільні 39 ліжок для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.
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