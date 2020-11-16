Синоптики повідомили, що в Одесі та області піде дощ
Про це передає Politeka.net з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Якщо вірити прогнозу метеорологів, то у вівторок, 17 листопада в Одесі хмарна погода протримається весь день. Увечері очікується дрібний дощ.
Вітер південно-східний, 7-12 метрів в секунду.
Температура вночі опуститися до + 3 +5 градусів, вдень незначно потеплішає+7 + 9.
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По Одеській області, крім похмурої погоди синоптики прогнозують туман.
Вдень місцями невеликий дощ.
Вітер південно-східний, 7-12 метрів в секунду.
Температура вночі 0-5°С тепла, на півдні до 8°С, вдень 7-12°С, на півночі до 2°С тепла.
На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
До цього ми повідомляли, що снігова погода вже порадувала деякі області України.
Про це українці самі розповіли в соціальних мережах.
Так, з 14 листопада деякі українські регіони почало засипати снігом і найбільше пощастило жителям Харківської, Сумської та Луганської областей.
Насолодитися снігом змогли жителі Харкова, де до вечора неділі його випало достатньо, і навіть відчувалося передноворічний настрій. Деякі дерева навіть не встигли скинути листя, і сніг покрив жовті і червоні листя.
Нагадаємо, що атмосферний фронт нагряне в Одесу, пора діставати пуховики: "заморозки , шторм і ..."
Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.
Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".