Синоптики повідомили, що в Одесі та області піде дощ

Про це передає Politeka.net з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Якщо вірити прогнозу метеорологів, то у вівторок, 17 листопада в Одесі хмарна погода протримається весь день. Увечері очікується дрібний дощ.

Вітер південно-східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі опуститися до + 3 +5 градусів, вдень незначно потеплішає+7 + 9.

По Одеській області, крім похмурої погоди синоптики прогнозують туман.

Вдень місцями невеликий дощ.



Вітер південно-східний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі 0-5°С тепла, на півдні до 8°С, вдень 7-12°С, на півночі до 2°С тепла.

На автошляхах області вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

До цього ми повідомляли, що снігова погода вже порадувала деякі області України.

Про це українці самі розповіли в соціальних мережах.

Так, з 14 листопада деякі українські регіони почало засипати снігом і найбільше пощастило жителям Харківської, Сумської та Луганської областей.

Насолодитися снігом змогли жителі Харкова, де до вечора неділі його випало достатньо, і навіть відчувалося передноворічний настрій. Деякі дерева навіть не встигли скинути листя, і сніг покрив жовті і червоні листя.

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Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.

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