У мережі розповіли, як борються з епідемією китайського вірусу в медичному училищі Одеси
Зокрема, студенти медучилища поскаржилися, що їх змушують сидіти на парах в аудиторіях з відкритими вікнами, більше того, опалення в коледжі так і не включили.
Керівництво училища вирішило таким способом запобігти поширенню вірусу.
У зв'язку з цим майбутнім медикам доводиться сидіти на заняттях у верхньому одязі.
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"Нас змушують сидіти на парах з відкритими вікнами, у мене оніміли ноги», - поскаржилася одна зі студенток.
"Сидимо в куртках", - розповів ще один учень.
До цього ми повідомляли, що в Одесі як і раніше не вистачає лікарняних ліжок для заражених китайським вірусом, незважаючи на запевнення влади.
Про це повідомляють волонтери благодійного фонду «Корпорація монстрів» .
За словами його керівника Катерини Ножевнікової, біля опорних лікарень шикуються черги з "швидких".
"Ранок почався з повідомлень про двох померлих наших підопічних і видачі трьох концентраторів у користування додому. І це всього до 11 ранку.
Все це люди похилого віку. Яких не госпіталізували з різних причин (немає місць, не транспортабельний, чекає ПЛР)
Продовжився Ранок із запитів від трьох опорних лікарень - не вистачає кисню, не вистачає засобів захисту, не вистачає витратних матеріалів.
Позавчора вночі в одній з опорних лікарень лікарі кричали лікарям швидкої " ну що нам зробити?? Немає місць! Що зробити???». У місті знову черги зі швидких. Беруть вже тільки важких і з важкими супутніми захворюваннями. Мобільні бригади для забору матеріалу на ПЛР чекають тиждень. Направлення на кт не дають", - написала Ножевнікова на своїй сторінці в Фейсбук.
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