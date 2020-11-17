На Одещині знову різко зросла кількість жертв від китайської інфекції, тільки за добу померли 11 осіб

Станом на вівторок 17 листопада, кількість заражених вірусом в Одеській області збільшилася на 761. При цьому загальна кількість хворих за час епідемії досягла 34176 осіб, передає Politeka.net

За минулі 24 години в регіоні зафіксували 11 летальних випадків. Всього загиблих вже 471.

Важливо відзначити, що більшість заражених долають хворобу без наслідків. За минулу добу На Одещині отримали підтвердження про одужання 45 пацієнтів. Всього видужали 7923. Хворіють 25782 жителів, у 35198 підозрюють вірус.

До цього ми повідомляли, що в Одесі як і раніше не вистачає лікарняних ліжок для заражених китайським вірусом, незважаючи на запевнення влади.

Про це повідомляють волонтери благодійного фонду «Корпорація монстрів» .

За словами його керівника Катерини Ножевнікової, біля опорних лікарень шикуються черги з "швидких".

"Ранок почався з повідомлень про двох померлих наших підопічних і видачі трьох концентраторів у користування додому. І це всього до 11 ранку.

Все це люди похилого віку. Яких не госпіталізували з різних причин (немає місць, не транспортабельний, чекає ПЛР)

Продовжився Ранок із запитів від трьох опорних лікарень - не вистачає кисню, не вистачає засобів захисту, не вистачає витратних матеріалів.

Позавчора вночі в одній з опорних лікарень лікарі кричали лікарям швидкої " ну що нам зробити?? Немає місць! Що зробити???». У місті знову черги зі швидких. Беруть вже тільки важких і з важкими супутніми захворюваннями. Мобільні бригади для забору матеріалу на ПЛР чекають тиждень. Направлення на кт не дають", - написала Ножевнікова на своїй сторінці в Фейсбук.

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