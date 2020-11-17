На Одещині знову різко зросла кількість жертв від китайської інфекції, тільки за добу померли 11 осіб
Станом на вівторок 17 листопада, кількість заражених вірусом в Одеській області збільшилася на 761. При цьому загальна кількість хворих за час епідемії досягла 34176 осіб, передає Politeka.net
За минулі 24 години в регіоні зафіксували 11 летальних випадків. Всього загиблих вже 471.
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Важливо відзначити, що більшість заражених долають хворобу без наслідків. За минулу добу На Одещині отримали підтвердження про одужання 45 пацієнтів. Всього видужали 7923. Хворіють 25782 жителів, у 35198 підозрюють вірус.
До цього ми повідомляли, що в Одесі як і раніше не вистачає лікарняних ліжок для заражених китайським вірусом, незважаючи на запевнення влади.
Про це повідомляють волонтери благодійного фонду «Корпорація монстрів» .
За словами його керівника Катерини Ножевнікової, біля опорних лікарень шикуються черги з "швидких".
"Ранок почався з повідомлень про двох померлих наших підопічних і видачі трьох концентраторів у користування додому. І це всього до 11 ранку.
Все це люди похилого віку. Яких не госпіталізували з різних причин (немає місць, не транспортабельний, чекає ПЛР)
Продовжився Ранок із запитів від трьох опорних лікарень - не вистачає кисню, не вистачає засобів захисту, не вистачає витратних матеріалів.
Позавчора вночі в одній з опорних лікарень лікарі кричали лікарям швидкої " ну що нам зробити?? Немає місць! Що зробити???». У місті знову черги зі швидких. Беруть вже тільки важких і з важкими супутніми захворюваннями. Мобільні бригади для забору матеріалу на ПЛР чекають тиждень. Направлення на кт не дають", - написала Ножевнікова на своїй сторінці в Фейсбук.
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