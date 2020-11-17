Нарешті-таки стало відомо, хто представлятиме інтереси жителів Одещини в сесійній залі обласної ради

Прізвища депутатів, які пройшли до Одеської обласної ради за підсумками виборів оприлюднила ЦВК, передає Politeka.net

Згідно з офіційною інформацією депутатські мандати розподілилися наступним чином:

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  • ОПЗЖ-24;
  • Слуга народу - 16;
  • Довіряй справам-11;
  • Європейська Солідарність-10;
  • За майбутнє-10;
  • БАТЬКІВЩИНА-7;
  • Партія Шарія-6.

Крім того, ЦВК оприлюднила список депутатів облради:

Від " ОПЗЖ "» 24 мандати):

- Олена Плачкова;

– Костянтин Дядинистов;

- Олег Капсамун;

- Юлія Шестакова;

– Віктор Андреенков;

- Семен Корж;

- Князь Хачатрян;

- Микола Кузькевич;

- Микола Біб;

- Іван Фурсін;

- Володимир Осипов;

- Микола Маковський;

- Анатолій Іванкевич;

- Ольша Єргієва;

- Сергій Біб;

- Євген Філонов;

- Таміла Афанасьєва;

- Андрій Аносов;

– Олексій Кобыльников;

- Тетяна Чистякова;

- Вадим Рабінович;

- Вадим Шкарівський;

- Валентин Скалозуб;

- Оксана Дімова.

"Слуга народу "» 16):

- Родіон Абашев;

- Ігор Капітан;

- Олександр Денисенко;

- Григорій Діденко;

- Олександр Маланюк;

- Володимир Щербина;

- Олег Каптур;

- Олексій Семенцов;

- Наталія Данилко;

– Віталій Витикач;

- Марина Зінченко;

- Олег Кутателадзе;

- Дмитро Ковбасюк;

- Максим Степанов;

- Сергій Колебошин;

– Ірина Ковалиш.

» Довіряй справам " (11):

- Світлана Фабрикант;

- Юлія Бойко;

- Марат Корольов;

- Тетяна Плаксій;

- Олександр Ахмеров;

– Дмитро Чапир;

- Сергій Гриневецький;

- Алла Стоянова;

- Богдан Єгоров;

- Юрій Крук;

- Ірина Куценко.

"Європейська Солідарність" (10):

- Вадим Колойденко;

- Олександр Ройтбурд;

- Михайло Шмушкович;

- Олексій Гончаренко;

- Ольга Долгопола;

- Анастасія Большедворова;

- Ольга Юрко;

- Вадим Теплицький;

- Юрій Басюк;

- Юлія Чухало.

«За майбутнє "» 10):

- Веніамін Унгурян;

- Юрій Карабаджак;

- Алла Гінак;

- Руслан Греков;

- Василь Гуляєв;

- Олександр Урбанський;

- Сергій Паращенко;

- Лілія Третьякова;

- Валентин Волканов;

- Трифон Антів.

"Батьківщина "(7):

- Андрій Бабенко;

- Олександр Барський;

- Олег Казимиров;

- Олег Радковський;

- Володимир Босенко;

- Анастасія Сіліна;

- Сергій Митрофанський.

Партія Шарія (6):

- Яна Фрейман;

– Андрій Никул;

- Іван Орлов;

– Владислав Буртин;

- В'ячеслав Ширма;

- Олександр Проваренко.

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