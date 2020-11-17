Нарешті-таки стало відомо, хто представлятиме інтереси жителів Одещини в сесійній залі обласної ради
Прізвища депутатів, які пройшли до Одеської обласної ради за підсумками виборів оприлюднила ЦВК, передає Politeka.net
Згідно з офіційною інформацією депутатські мандати розподілилися наступним чином:
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- ОПЗЖ-24;
- Слуга народу - 16;
- Довіряй справам-11;
- Європейська Солідарність-10;
- За майбутнє-10;
- БАТЬКІВЩИНА-7;
- Партія Шарія-6.
Крім того, ЦВК оприлюднила список депутатів облради:
Від " ОПЗЖ "» 24 мандати):
- Олена Плачкова;
– Костянтин Дядинистов;
- Олег Капсамун;
- Юлія Шестакова;
– Віктор Андреенков;
- Семен Корж;
- Князь Хачатрян;
- Микола Кузькевич;
- Микола Біб;
- Іван Фурсін;
- Володимир Осипов;
- Микола Маковський;
- Анатолій Іванкевич;
- Ольша Єргієва;
- Сергій Біб;
- Євген Філонов;
- Таміла Афанасьєва;
- Андрій Аносов;
– Олексій Кобыльников;
- Тетяна Чистякова;
- Вадим Рабінович;
- Вадим Шкарівський;
- Валентин Скалозуб;
- Оксана Дімова.
"Слуга народу "» 16):
- Родіон Абашев;
- Ігор Капітан;
- Олександр Денисенко;
- Григорій Діденко;
- Олександр Маланюк;
- Володимир Щербина;
- Олег Каптур;
- Олексій Семенцов;
- Наталія Данилко;
– Віталій Витикач;
- Марина Зінченко;
- Олег Кутателадзе;
- Дмитро Ковбасюк;
- Максим Степанов;
- Сергій Колебошин;
– Ірина Ковалиш.
» Довіряй справам " (11):
- Світлана Фабрикант;
- Юлія Бойко;
- Марат Корольов;
- Тетяна Плаксій;
- Олександр Ахмеров;
– Дмитро Чапир;
- Сергій Гриневецький;
- Алла Стоянова;
- Богдан Єгоров;
- Юрій Крук;
- Ірина Куценко.
"Європейська Солідарність" (10):
- Вадим Колойденко;
- Олександр Ройтбурд;
- Михайло Шмушкович;
- Олексій Гончаренко;
- Ольга Долгопола;
- Анастасія Большедворова;
- Ольга Юрко;
- Вадим Теплицький;
- Юрій Басюк;
- Юлія Чухало.
«За майбутнє "» 10):
- Веніамін Унгурян;
- Юрій Карабаджак;
- Алла Гінак;
- Руслан Греков;
- Василь Гуляєв;
- Олександр Урбанський;
- Сергій Паращенко;
- Лілія Третьякова;
- Валентин Волканов;
- Трифон Антів.
"Батьківщина "(7):
- Андрій Бабенко;
- Олександр Барський;
- Олег Казимиров;
- Олег Радковський;
- Володимир Босенко;
- Анастасія Сіліна;
- Сергій Митрофанський.
Партія Шарія (6):
- Яна Фрейман;
– Андрій Никул;
- Іван Орлов;
– Владислав Буртин;
- В'ячеслав Ширма;
- Олександр Проваренко.
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