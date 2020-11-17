В Одесі чоловік з незрозумілих причин накинувся на літню людину і побив його до втрати свідомості

Про подію на вулиці Академіка Вільямса розповіли на порталі Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net

За словами копів, невідомий чоловік підбіг до автомобіля, припаркованого на узбіччі і став стукати кулаками по капоту. Далі, буян забрався в салон машини і почав бити 62-річного водія транспортного засобу. Коли потерпілий вийшов з авто, то зловмисник кинувся за ним і ще раз вдарив кулаком так, що той впав і втратив свідомість.

На інцидент приспіли перехожі, які викликали потерпілому швидку, а заодно і правоохоронців.

Медики забрали одесита в лікарню. Він отримав тяжкі тілесні ушкодження та травму правого ока.

Копи затримали неадеквата. Ним виявився 37-річний чоловік, який відмовився пояснювати причини нападу на літню людину.

Суд відправив його під варту. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

До цього ми повідомляли, в Одесі все частіше жертвами пограбувань стають літні люди, особливо жінки.

Так, одеська поліція затримала приїжджого з Миколаївської області, який промишляв нападами на безпорадних пенсіонерок.

40-річний чоловік вистежував своїх жертв-жінок похилого віку - у дворах багатоповерхівок, заходив за ними в під'їзди, а потім бив по голові. Після цього відбирав гроші, телефони, зривав золоті сережки і ланцюжки.

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