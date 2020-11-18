Під Одесою учень 6 класу Холодно-Балківської школи зламав ногу під час гри у футбол, але замість надання першої допомоги вчителька веліла винести дитину за територію школи
Як повідомляє УСИ, діти грали у футбол після уроків в очікуванні шкільного автобуса. 11-річний Даня послизнувся і впав, а старшокласник, що біг позаду, впав на хлопчика зверху і зламав йому ногу.
Те, що учень відсутній, помітили вже на півдорозі. А коли автобус доїхав до школи, вчителька, яка супроводжувала дітей, вирішила не допомагати і викликати швидку, а наказала учням старших класів винести дитину за територію школи. Надалі швидку дитині викликали вже батьки.
При цьому, за словами мами потерпілого, старші діти просто тягнули її сина пахви. А на питання "що ви робите?" вчителька відповіла: "А що я повинна зробити?"
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Хлопчик був госпіталізований в дитячу обласну лікарню. Лікарі діагностували перелом лівої ноги зі зміщенням. Зараз нога школяра тримається на витяжці. Якщо кістки встануть на місце, ногу загіпсують, а якщо ні – доведеться оперувати.
Після інциденту вчителька тимчасово відсторонена від роботи, проте звільняти її не збираються. Як заявив директор школи, в той момент вчителька «мабуть, розгубилася».
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