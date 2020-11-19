По в Одесі та області оголосили штормове попередження
Як передає Politeka.net, про це попередили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.
Увечері, 19 листопада Одесу і область накрив густий туман, який буде протягом всієї ночі, до ранку п'ятниці, 20 листопада. У зв'язку з погіршенням видимості на дорогах до 200-500 м в регіоні оголошено штормове попередження.
Згідно з прогнозом метеорологів, у п'ятницю, 20 листопада, протягом усього дня небо в Одесі буде вкрите хмарами. Вночі, можливо, пройде дрібний дощ. З ранку і до завершення дня опадів не очікується.
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Вітер східний, 7-12 метрів в секунду. Температура вночі 1-3 градусів тепла, вдень 4-6 градусів.
По Одеській області хмарно з проясненнями. Вдень на півночі невеликі опади, ожеледь, ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, 7-12 м / с.Температура вночі від 1 морозу до 4-х тепла, вдень 1-6 тепла, на півдні до 9 градусів тепла.
Нагадаємо, раніше синоптик Леонід Горбань розповів, що погода в Україні в грудні буде нестабільною. На початку місяця обіцяють плюсову температуру, проте вже з середини грудня вдарять морози.
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