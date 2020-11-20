Поліція Одеської області розшукує 28-річного хлопця з інвалідністю

Інформацію про зникнення оприлюднила прес-служба обласного ГУНП, передає Politeka.net

Повідомляється, що Сергій Кирияков, 1992 року народження ще 18 листопада після шостої вечора покинув стіни інтернату для інвалідів у місті Білгород-Дністровському і досі не повернувся.

Прикмети хлопця: зріст 150 сантиметрів, обличчя овальне, очі карі, волосся темно-русяве з сивиною.

Особлива прикмета-горб на спині.

Був одягнений в чорні куртку, штани, туфлі і шапку.

"Якщо вам що-небудь відомо про місцезнаходження зниклого, поліція просить повідомити за телефонами 04849-2-83-61, 0981386443, 0686524615 або 102», - йдеться в повідомленні.



До цього ми повідомляли, що в Одеській області зникла 15-річна дівчинка.

Так, поліцією оголошена в розшук Анастасія Широкобокова, 2005 року народження.

Як стало відомо, вчора, 18 листопада дівчинка пішла після першого уроку в школі в дитячий виховний заклад в Ізмаїльському районі і з тих пір про неї немає ніяких звісток.

Прикмети Насті: зріст 156 см, середньої статури, волосся світле, очі блакитні.

Особлива прикмета: над верхньою губою родима пляма.

Була одягнена: у фіолетову куртку, білу кофту, сині джинси і білі черевики.

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