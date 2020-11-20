На вихідних в Одесі синоптики обіцяють опади у вигляді снігу та дощу
З новим прогнозом погоди на 21 і 22 листопада жителів ознайомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net
У суботу в місті протягом усього дня стоятиме хмарна погода. Вночі йтиме дрібний дощ зі снігом. Вранці розпогодиться і вся інша частина дня пройде без опадів.
Вітер буде дути північний, 9-14 метрів в секунду. Температура вночі впаде до + 1 +3 градусів, вдень трохи підвищиться до+4 + 6 градусів.
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По Одеській області очікується хмарна погода. Вночі та вранці невеликі опади, на півночі ожеледь, ожеледиця.
Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі від 1 °С морозу до 4 °С тепла, вдень 2-7 °С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м, ожеледиця.
У неділю синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер західний, вранці та вдень 22 Листопада північно-західний, 9-14 м / с.
Температура вночі від 4 °С морозу до 1 °С тепла, вдень: 2-7 °С тепла.
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