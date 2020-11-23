В Одесі кажуть, що ситуація поки під контролем

Висока захворюваність китайським вірусом та іншими сезонними ГРВІ стала причиною масового закриття шкільних класів по всій Одесі

Зокрема, на сьогоднішній день в місті закриті 152 класи і 12 дитсадівських груп. Інформацію про це оприлюднила глава департаменту освіти і науки Олена Буйневич в ході наради в міськраді, передає Politeka.net

Чиновниця зазначила, що захворюваність вірусними інфекціями серед дітей становить 4% від загальної кількості.

"Половину класів закрили через випадки захворювання коронавірусом, половину-через сезонні ГРВІ. Ситуація контрольована. Закрито 5-те та 11-те класи у школах №№27, 23,113, 101 закрито гімназію №1 та дитсадок №115. Всього в дитсадках закриті 12 груп. Всі дошкільні установи, крім одного, працюють в штатному режимі", - розповіла Буйневич.

Вона додала, що класи, які закривають на карантин, переходять на дистанційне навчання.

Станом на ранок, 23 листопада в Одеській області за добу виявили 536 інфікованих. З початку карантину в регіоні були заражені 37 тисяч 901 чоловік.

За даними РНБО, четверо хворих померли від вірусу і супутніх захворювань. Кількість жертв в області досягла 513.

Одужали вчора двоє пацієнтів. За весь час пандемії в Одеській області вилікувалися 8729 осіб.

У той же час 536 знаходяться під підозрою.

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