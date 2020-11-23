Рятувальники боролися з вогнем у гуртожитку Одеської юридичної академії, мешканців евакуювали

Подробиці події розповіли в прес-службі обласного ДСНС. Також очевидці розмістили відео з місця події, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Так, близько 17:00 пожежникам надійшов сигнал про загоряння на четвертому поверсі семиповерхового гуртожитку № 9 Одеської юридичної академії. Будівля розташована на вулиці Академічній.

Як з'ясувалося, загоряння почалося в одній з житлових кімнат.

Підрозділи автоматично прямували за підвищеним викликом пожежі.

По прибуттю на місце рятувальники побачили, що горять домашні речі та меблі в кімнаті. Їм знадобилося близько півгодини, щоб загасити вогонь на площі 20 квадратних метрів.

Під час гасіння пожежі врятували двох людей, їх спустили по автодрабині.

Ще 15 осіб евакуювали з будівлі стандартним шляхом. На щастя, в результаті вогняної НП ніхто не постраждав.

До цього ми повідомляли, що ввечері на вихідних горів приватний одноповерховий будинок за адресою вулиця Василя Стуса, 13.

Прибувши на місце, пожежники виявили, що горить домашнє майно в одноповерховому житловому будинку.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили мертве тіло невідомої жінки. Дані про неї ще встановлюються.

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