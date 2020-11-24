Чого чекати від погоди

У середу, 25 листопада по Одеській області вдарять морози, а в місті температура триматиметься на нульовій позначці

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Згідно з прогнозом, в Одесі хмарна погода протримається вранці і вдень, а до вечора небо в місті проясниться. Без істотних опадів.

Вітер західний, 7-12 метрів в секунду.

Температура вночі опуститься до нуля градусів, вдень складе +7+9 градусів.

По Одеській області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів.

Вітер західний, 7-12 метрів в секунду..

Температура вночі від 3 °С морозу до 2 °С тепла, вдень 5-10 °С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

До цього ми повідомляли, що в Одесі вандали познущалися над найвідомішим деревом.

Так, у дворі будинку № 17 по вулиці Торговій спиляли ботанічну пам'ятку природи місцевого значення.

Співробітники однієї з керуючих компаній спиляли всі гілки так званої "Пушкінської тополі".

Ще його називали" найтовстіша тополя України "або"Тополя любові". До дерева водили екскурсії одеські гіди.

Екологи стверджують, що тополя була здоровою і не сухою. Зараз від нього залишився тільки голий стовбур. За їх словами, в такому стані дерево зможе прожити ще кілька років, а потім засохне.

Нагадаємо, що атмосферний фронт нагряне в Одесу, пора діставати пуховики: "заморозки , шторм і ..."

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