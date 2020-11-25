Українські медики постраждали через пацієнта, якого намагалися врятувати

Так, в Миколаєві чоловікові 30-35 років стало погано, і він впав прямо на тротуарі. Перехожі не змогли залишитися байдужими і викликали йому швидку допомогу. Коли чоловіка привезли в лікарню, він несподівано напав на медиків і покусав їх, оплативши зтак за порятунок, повідомляють ТСН.

Коли медики приїхали на місце, то чоловік вже почав приходити до тями. Його відвезли в лікарню. Вже біля медзакладу він влаштував бійку і покусав лікарів. На місце інциденту викликали поліцію і спеціалізовану бригаду швидкої допомоги. Ось так і допомагай людям, невідомо, що буде.



Завідуюча центральної оперативної диспетчерської Людмила Здобнікова розповіла, що у чоловіка було алкогольне сп'яніння. Бригаді довелося перебувати там півгодини, чекаючи поліцію і укладення спецбригади, адже агресивними пацієнтами може займатися тільки поліція. Вона повинна їх зафіксувати.

Вона також зазначила, що цьому чоловікові люди викликали швидку допомогу два рази. Перший раз - о 10:50, але через хвилину громадянин повідомив, що п'яний чоловік перейшов дорогу і допомога йому не потрібна, а другий - об 11: 12, коли він впав без свідомості.

Вона також підкреслила, що зараз в місті всі бригади швидкої завантажені викликами через пандемію китайського вірусу.

Нагадаємо, у Миколаєві в лікарні, яка приймає хворих на коронавірус, немає опалення.

Також Politeka писала, що у Миколаєві жінку травмували пляшкою, яку кинули в її бік з будівлі.