Стала відома особистість жінки, яка потонула на узбережжі Чорного моря

У курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району Одеської області на узбережжі Чорного моря виявлена мертвою оголена жінка.

Загибла-мешканка одного з сіл вказаного району, її утоплення не було нещасним випадком, повідомили у Телеграм-каналі "Ху**ая Одеса".

В ході огляду вдалося з'ясувати, що 53-річна загибла є мешканкою одного з селищ. На її тілі не виявили ніяких слідів насильства і причиною смерті стало утоплення і переохолодження.

Пізніше з'ясувалося, це була 53-річна вчителька-філолог Білгород-Дністровської загальноосвітньої школи №4 та її знало багато дітей.

У повідомленні Телеграм-каналу йдеться, що жінка була невиліковно хвора, не витримавши болю, від безсилля перед недугою воліла померти і зважилася на фатальний крок. При цьому вона нікому і нічого не сказала.

"Тому приїхала в Затоку на своє улюблене море, роздяглася, акуратно склала за звичкою одяг на березі, і попливла у вічність. Холодні листопадові води їй допомогли це зробити швидше", - написали в Телеграм каналі.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 (умисне вбивство з позначкою самогубство) Кримінального кодексу України.



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