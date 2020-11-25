Під Одесою сталася серйозна ДТП, в якій є постраждалі і померлі

Так, водій ВМW збив людину, з'їхав у кювет і перекинувся. ДТП сталася вночі біля ринку "7-й кілометр". Про це повідомила ГУНП в Одеській області.

Молодий водій не впорався з керуванням і наїхав на пішохода. 27-річний чоловік від отриманих травм загинув, а автомобіліст і його 26-річний пасажир з травмами різної тяжкості були госпіталізовані.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальну справу за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих.

"Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Вирішується питання про обрання водієві запобіжного заходу", - зазначив начальник Овідіопольського відділу поліції Олег Чукань.

Також раніше повідомлялося, що в Одеській області водій скоїв наїзд на жінок, які йшли вздовж дороги. Аварія зі смертельним результатом сталася 15 листопада в селі Приморське Білгород-Дністровського району.

За даними інспекторів, 48-річний водій не впорався з керуванням і його занесло на узбіччя дороги. У цей час там знаходили дві літні жінки, одній з них 62 роки, іншій - 82. Обидві пенсіонерки загинули на місці в результаті наїзду авто.

Нагадаємо, що в Одесі маршрутка наїхала на пішохода на " зебрі: "відкинуло на авто", фото

Також Politeka повідомляла, що трагічна ДТП сталася з мікроавтобусом на Одещині, є жертви.