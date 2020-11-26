У п'ятницю Одесу знову накриє туманом, а по області жителям погода підготує сюрприз у вигляді ранкових морозів

Про те, яка погода буде 27 листопада повідомили метеорологи Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

В Одесі похмура погода в другій половині дня поступиться своїми позиціями, але вже до вечора небо знову затягнеться хмарами. Без опадів.

Вночі та вранці на місто опуститися туман.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 10-12°С тепла.

По Одеській області прогнозується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі і вранці туман.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, в прибережній зоні до 5°С тепла.

вдень 4-9°С тепла, місцями до 14°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Варто відзначити, що туман несе небезпеку для водіїв на дорогах, адже він дуже сильно обмежує видимість, в результаті цього частішають випадки ДТП. Крім водіїв, туман обмежує видимість пішоходів.

У зв'язку з цим експерти рекомендують водіям під час цього погодного явища бути особливо уважними, не порушувати правила дорожнього руху, дотримуватися дистанції і не перевищувати швидкість.

Нагадаємо, що атмосферний фронт нагряне в Одесу, пора діставати пуховики: "заморозки , шторм і ..."

Як повідомляла Politeka, сніг, ожеледь і похолодання: синоптики попередили про погіршення погоди на Одещині

Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".