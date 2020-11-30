В останній день осені погода в Одесі помітно погіршитися-синоптики прогнозують дощ, що переходить у мокрий сніг, ожеледь і шквальний вітер

У зв'язку з цим 30 листопада і 1 грудня по Одесі та області оголошено штормове попередження, про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає Politeka.net

Сьогодні з самого ранку в Одесі йтиме дощ з мокрим снігом, крім того буде до обіду посилиться вітер, пориви досягнуть 15-24 метрів в секунду. На дорогах буде дуже небезпечно-синоптики прогнозують туман, налипання мокрого снігу та ожеледь. Температура вдень буде близько нуля градусів.

На півночі області температура опуститься до 3 градусів морозу. Вітер північно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви до 15-18 м/с.

Несприятливі погодні умови відповідають першому (жовтому) рівню небезпеки.

У вівторок, 1 грудня, зима в Одесі почнеться з мокрого снігу, невеликого морозу і ожеледиці вночі. До ранку температура повітря стане плюсовою, а замість снігу піде дрібний дощ, який триватиме до вечора. Весь день небо буде затягнуте хмарами. Північний штормовий вітер почне вщухати. Температура вночі складе 0 +1 градус, вдень+2 + 3.

У середу, 2 грудня, в Одесі сонце в цей день буде рідко показуватися через хмари. З середини дня і до його закінчення буде йти дрібний дощ. Температура повітря залишиться без змін. Вітер почне дути з північного сходу і трохи ослабне.

У четвер, 3 грудня, протягом усього дня стоятиме хмарна погода. Вночі очікується дрібний дощ. Ранок, день і вечір пройдуть без опадів. Температура повітря + 4 + 6 градусів.

У п'ятницю, 4 грудня, дощ нарешті перестане йти, ранок і день будуть хмарними, і тільки вечір порадує жителів ясним небом. Без опадів. Стовпчик термометра поповзе вгору і зупиниться на позначці +9 градусів вдень.

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