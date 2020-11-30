В Одеській області багатодітна мати залишила своїх дітей і намагалася втекти за закордон

Подробиці повідомили в прес-центрі Государтсвенной прикордонної служби України, передає Politeka.net

Так, 29 листопада прикордонники Ізмаїльського загону спіймали

27-річну українку спіймали прикордонники Ізмаїльського загону, коли вона зробила спробу незаконного перетнути державний кордон. Вона хотіла потрапити до Молдови в обхід пункту пропуску»Залізничне".

При цьому з собою у жінки не було закордонного паспорта.

Як з'ясувалося, затриманою виявилася мешканка Білгород-Дністровського району і вдома у неї є троє малолітніх дітей, який вона залишила на сусідів.

У бесіді з прикордонниками горе-мандрівниця розповіла, що хотіла відвідати свою молдавську подругу, яка живе в місті Тараклія.

У відомстві зазначили, що за спробу порушення державного кордону на правопорушницю складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 204-1 КУпАП. Рішення у цій справі прийме суд.

Раніше ми писали, що в Одесі перехожі звернули увагу на дитину, яка бігала брудна і голодна, а в цей час його мати в п'яному угарі спала під лавкою. Інцидент стався минулого місяця на вулиці Іцхака Рабіна на Черемушках.

Людям стало шкода хлопчика, і вони викликали правоохоронців.

Як розповіли в патрульній поліції, коли вони прибули на місце виклику, п'яна жінка лежала без свідомості, а поруч був маленький брудний хлопчик. Дитина розповіла поліцейським, що йому 5 років, його звуть Ромчик і разом з мамою він живе в полі. Малюк був голодний і просив пити. Патрульні нагодували та напоїли хлопчика, а також викликали "швидку" для надання медичної допомоги дитині та жінці.

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