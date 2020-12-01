В Одесі шахраї регулярно обманюють довірливих людей

Про нові хитрощі розповіли в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net

Так, заповзятливий чоловік з Одеси придумав нескладну схему наживи через Інтернет. 33-річний аферист через групу в Viber, пропонував купити іграшки з фанери. Він стверджував, що іграшки нібито сам робив. Від покупців чоловік вимагав стовідсоткову передоплату, однак після того, як гроші приходили на рахунок, блокував номер покупців, а сам товар не висилав. Таким чином він обдурив понад 20 осіб і «заробив» на них близько 17 тисяч гривень.

Ще одну схему наживи розробив 18-річний одесит, він продавав імітаційні купюри української гривні. Цей юнак обманював людей за допомогою групи в месенджері Telegram, де пропонував неіснуючий товар і також вимагав стовідсоткової передоплати, проте замовлення не висилав.

На вудку молодого афериста попалися близько 150 покупців, які віддали йому 120 тисяч гривень.

Правоохоронці провели обшуки в оселях шахраїв та вилучили комп'ютерну техніку, мобільний телефон, банківські картки, сім-карти мобільних операторів та інші речові докази їх злочинів.

Якщо провину одеситів доведуть, то їх чекає тюремний термін за шахрайство.

Нагадаємо, що в Одесі завівся небезпечний викрадач, відео: "зрізав сотні..."

Як писала Politeka, гордість Одеси пустили на дрова, кадри свавілля: "залишився тільки..."

Також Politeka писала, тіло жінки без одягу виловили з моря в Затоці: відео та деталі загадкової трагедії