Ви тільки гляньте, як замело

Як і обіцяли синоптики в Одесі та області пішов мокрий сніг

Відповідними кадрами діляться користувачі в соцмережах, передає Politeka.net

Так, в ніч на вівторок 1 грудня снігом замело частину траси Київ - Одеса.

На дорогу вивели снігоприбиральну техніку, яка розчищає снігові замети, а заодно і посипає сумішшю проти обмерзання дорожнього покриття.

Крім того, на півночі Одеської області випав сніг і коли жителі прокинулися рано вранці, то зраділи нехай невеликому, але снігопаду прямо в перший день зими.

Варто відзначити, що ввечері 30 Листопада мокрий сніг пролітав в Одесі. Його вдалося зняти жителям Ленпоселка і застави. На жаль, тривав він недовго і встеляв землю сніг дуже швидко танув.

А тим часом синоптики повідомили, що 1 грудня в Одесі очікується налипання мокрого снігу, хуртовина, ожеледь, ожеледиця, видимість під час опадів 200-500 м, вночі пориви північного вітру 15-18 метрів в секунду.

Як повідомили метеорологи Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, такі погодні умови відповідають 1 (жовтому) рівню небезпеки.

Вночі в Одесі стовпчики термометрів опустяться до 2-4 градусів нижче нуля, вдень температура повітря коливатиметься від -1 до +1.

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