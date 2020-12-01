В Одеській області поліція масово штрафує порушників карантину під час вихідних

Так, за 28 і 29 листопада на території Одеської області було складено 307 протоколів за недотримання карантинних обмежень. Про це повідомили в прес-службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net

Мобільні бригади пройшлися закладами громадського харчування, торговельними центрами та іншими суб'єктами господарської діяльності. Крім того, штрафували за неношення масок в громадських місцях і транспорті звичайних громадян.

Поліцейські склали 110 адмінпротоколів на посадових осіб і виписали 197 постанов на громадян, які порушили масочний режим.

Користувачі в соцмережах тут же почали коментувати карантинні рейди поліції. Багато з них зазначили, що краще б правоохоронці так боролися зі злочинністю. Деякі одесити з сарказмом помітили, що "наша поліція може тільки масочников ганяти і бабусь, що продають петрушку".

"Щоб вони так злодіїв ловили, і зі злочинністю боролися!!»,

"Тим, що контрабанду возять фурами, вагонами тим протоколи пишіть»,

"Все тепер заживемо, всіх злочинців зловили. Газ по 10 світло по 2,50 і локдаун. Управитися»,

"Ви дармоїди! Ви скільки вже будете прожирати наші податки. Займіться справою, свавілля який в місті твориться, а вони-то бабуль ганяють з петрушкою, то масочников»,

"А скільки грабежів і злочинів розкрили?»,

«А в торгових центрах теж проводили рейди?

Або тільки тих хто кісточку не кидає?»,

«А поліцейських, коли штрафуватимуть? Дзвониш, що закладку роблять-реакції 0 розпивають, кричать і матюкаються о 2 ночі - реакції 0», - висловилися одесити в мережі.

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