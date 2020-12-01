Поліція Одеської області почала пошуки 25-річної дівчини, про яку немає звісток вже три дні

Про зникнення розповіли в прес - службі обласного ГУНП, передає Politeka.net

Так, мешканка Теплодара Галина Паращак, 1995 року народження, пішла з дому ще 27 листопада і досі не повернулася.

Прикмети дівчини: зріст 168 см, середньої статури, коротке русяве волосся, очі карі.

У день зникнення була одягнена в чорну куртку, чорні штани і кросівки.

Всіх, хто що-небудь знає про те, де може перебувати зникла Галина Паращак, просять повідомити в Біляївський ВП за телефонами (048) 779-46-62, (048) 52-25-771 або на спецлінію «102».

Раніше ми розповідали про те, що 17-річна мешканка села Усатово Калініченко Олена Вадимівна поїхала з дому в Одесу ще 11 листопада і досі не повернулася.

Прикмети зниклої: зріст 150-155 см, худорлявої статури, каштанове волосся, очі блакитні.

Була одягнена в світло-блакитну джинсову куртку, темно-сині джинси, чорні чоботи.

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